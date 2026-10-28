“Astral conferma che per il Tpl il subappalto è una possibilità ancora concreta”

“Astral conferma ancora oggi che il subappalto è una possibilità prevista e consentita nell’ambito della gara per la nuova Unità di Rete. Una conferma importante, che rafforza la soluzione che riteniamo migliore e più auspicabile: il coinvolgimento di CSP attraverso il subappalto, per tutelare tutti i lavoratori, garantire la qualità del servizio e gli interessi degli utenti ed evitare che la gestione operativa del trasporto cittadino passi integralmente ai privati».

Lo dichiara Emanuela Mari, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

«Astral precisa che l’esercizio di questa facoltà compete al concessionario, cioè all’azienda che a suo tempo ha vinto la gara d’appalto. Occorre quindi lavorare concretamente per raggiungere un accordo, attraverso un impegno chiaro dell’Amministrazione comunale a sostegno della propria partecipata.

Astral e Regione Lazio hanno dimostrato ancora oggi, grande sensibilità e attenzione alle istanze del territorio, recependo le richieste e le proposte avanzate dal Comune e rendendosi disponibili a una profonda revisione dell’originario programma di esercizio posto a gara sotto la giunta Zingaretti, che appariva del tutto inadeguato alle esigenze di mobilità di Civitavecchia. Un lavoro accompagnato da un significativo incremento della percorrenza chilometrica, finanziato integralmente dalla Regione. La stessa Astral conferma l’ottimizzazione del piano sulla base delle esigenze emerse nel confronto con il Comune e il concessionario.

Ora sta al Comune fare la propria parte. Vanno ascoltate le organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo stato di agitazione e avviato le procedure di raffreddamento, prospettando scioperi a tutela del servizio e dei lavoratori. E deve essere raccolto l’appello contenuto nella lettera aperta dei dipendenti del TPL: parole accorate di persone che da anni, con professionalità, sacrificio e dedizione, assicurano un servizio apprezzato dagli utenti e capace di produrre risultati economici importanti per CSP e per il Comune.

Ci aspettiamo che la giunta Piendibene consideri il trasporto pubblico locale per quello che è: un servizio pubblico essenziale e strategico, dal grande valore sociale, che garantisce mobilità, autonomia e accessibilità ai cittadini. Ridurlo a una semplice voce di bilancio significherebbe ignorarne la funzione e disperdere un patrimonio costruito negli anni. Anche perché proprio sul lato economico lo sforzo di Astral e Regione mette la città nelle condizioni di salvaguardare l’attuale contesto del servizio, senza scossoni ai conti.

Ci aspettiamo perciò che l’Amministrazione dimostri fiducia nella propria partecipata, sostenendo CSP e valorizzando le competenze dei suoi lavoratori, a partire da quelli del TPL. Queste persone non meritano e non possono essere trattate come pacchi da trasferire o costi da scaricare.

Il subappalto a CSP rappresenta la strada da perseguire per conservare, anche nel nuovo assetto delle Unità di Rete, una partecipazione operativa pubblica e un ruolo attivo del Comune attraverso la propria società. Una scelta che può dare continuità al servizio, salvaguardare il patrimonio professionale esistente e mantenere un legame diretto con le esigenze della città.

È il momento di decisioni responsabili e lungimiranti, che mettano al centro il TPL, CSP, i lavoratori e gli utenti. Regione e Astral hanno dimostrato disponibilità e attenzione. Adesso il Comune faccia altrettanto, impegnandosi fino in fondo per rendere possibile questa soluzione. Auspichiamo che prevalgano il buon senso e la lungimiranza».