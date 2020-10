Assessori e consiglieri comunali non pagano i parcheggi. Scoppia la polemica

Sta facendo molto discutere il privilegio concesso ad assessori e consiglieri comunali di Civitavecchia di poter parcheggiare gratuitamente la propria auto, durante i consigli comunali, le Giunte e le commissioni, nei pressi del Pincio, in piazzale Blasi e in via Santa Fermina, ovviamente presso gli stalli di sosta soggetti a tariffazione oraria, senza limitazioni di tempo. All’attacco soprattutto gli esponenti del Movimento 5 stelle. “Ho consigliato di valutare attentamente l’immagine che veniva data dei consiglieri comunali, soprattutto in questo momento di difficoltà generale perchè per i diversamente abili non c’è la stessa libertà di parcheggio (hanno solo un’ora), ma anche per coloro che legittimamente vanno a lavorare in centro. Non ho voluto che i cittadini pagassero il mio parcheggio da vicesindaco, figuriamoci da consigliere”, dichiara Daniela Lucernoni. “Continuerò a pagare la tariffa oraria presso la trincea, qualora non ne trovassi uno libero e non a pagamento. L’ho sempre fatto e non mi pesa minimamente”, commenta Alessandra Lecis.