Assembramenti e mancato distanziamento, Confcommercio si appella al buon senso

“Vogliamo rivolgere un appello al buon senso di ogni commerciante e di ogni imprenditore che gestisce un’attività su strada affinché rispetti i dettati del Dpcm soprattutto in termini di distanziamento.” É quanto dichiara in una nota il Direttivo di Confcommercio Civitavecchia. “La cattiva condotta di anche solo un commerciante – prosegue la nota – mette in cattiva luce tutta la categoria e vanifica gli sforzi che stiamo facendo tutti in questo difficile momento”. L’associazione si appella al buon senso dei commercianti, dopo le polemiche per gli assembramenti del weekend scorso. Si intensificheranno i controlli nei prossimi giorni. “I controlli proseguiranno per tutta la settimana – fa sapere il Commissariato di Civitavecchia – si invitano i cittadini nonché i titolari di locali al rispetto delle norme emanate nel DCPM necessarie al contenimento ed alla diffusione del COVId-19 per la fondamentale tutela della salute pubblica”.