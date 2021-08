Assembramenti durante il concerto di Manu Chao a Cerveteri, Pascucci sale sul palco: “State al posto o stacco la musica”

Il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci è salito sul palco durante il concerto di Manu Chao, per intimare agli spettatori di non assembrarsi e di rispettare le regole. Parole quelle del Sindaco - come riporta il sito Open online - che però non sono servite a calmare subito gli animi. Solo dopo un secondo richiamo, fatto dalla presentatrice dell’evento, gli spettatori sono tornati ai propri posti

“Basta dobbiamo essere rispettosi della gente che è morta, se continuate con questo tipo di musica tra 3 minuti chiudiamo il concerto. Se non vi rimettete al vostro posto entro 3 minuti sospendiamo il concerto”. Il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci è salito sul palco durante il concerto di Manu Chao, per intimare agli spettatori di non assembrarsi e di rispettare le regole. Parole quelle del Sindaco – come riporta il sito Open online – che però non sono servite a calmare subito gli animi. Solo dopo un secondo richiamo, fatto dalla presentatrice dell’evento, gli spettatori sono tornati ai propri posti.