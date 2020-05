Assembramenti alla Marina, Tedesco e Berti al Pirgo

Il sindaco Ernesto Tedesco e il comandante dei Vigili Ivano Berti hanno effettuato un sopralluogo al Pirgo, quando però molta gente era già andata via. Tensione con i commercianti e qualche critica dei cittadini ancora presenti

Troppa gente alla Marina oggi pomeriggio. Il sindaco Ernesto Tedesco e il comandante dei Vigili Ivano Berti hanno effettuato un sopralluogo al Pirgo, quando però molta gente era già andata via. Tensione con i commercianti e qualche critica dei cittadini ancora presenti. L’assessore al commercio Claudia Pescatori: “La situazione al Pirgo è allarmante in vista di domani,quando ci saranno molti più cittadini in giro. Ripartiamo con uno spirito diverso, con maggiore consapevolezza, provando ad andare tutti nella stessa direzione”.