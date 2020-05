Assembramenti al Pirgo, ci risiamo. L’ingresso contingentato non funziona

Tante, troppe persone. Il bilancio del weekend alla Marina dopo le restrizioni del Comune, ingressi contingentati e blocco dopo le 19 non è stato dei migliori. Assembramenti, tavoli pieni di ragazzi troppo vicini tra loro. Di certo a meno di un metro, il distacco minimo da rispettare. Dunque le disposizioni non funzionano, nonostante la presenza di ben 5 vigilesse che fanno su e giù per il lungomare.

Assembramenti a piazza Largo Galli

Il problema non è la Marina in generale ma sostanzialmente due zone: nella piazza Largo Galli e in 20 metri sul lungomare, dal ponte del Pirgo verso la Lega Navale dove, fra i tavoli in mezzo alla strada e il poco spazio è praticamente impossibile rispettare le regole.