Assemblea dei soci Csp: nominati Tomaselli, Gatti e Stella nel Cda

Si è tenuta questa mattina l’assemblea dei soci di Civitavecchia Servizi Pubblici. Quella che serviva per ratificare il passaggio di consegne in seno al consiglio di amministrazione della partecipata. Conferme per quello che riguarda le nomine, che sono quelle di Francesca Romana Tomaselli come presidente, Alessio Gatti e Paola Rita Stella membri del cda.