Assemblea Csp: Lungarini confermato presidente, bilancio approvato in utile

Si è svolta l’Assemblea di Civitavecchia Servizi Pubblici, alla presenza del Sindaco Ernesto Tedesco, del cda presieduto dal presidente Fabrizio Lungarini, dal Vicesindaco Manuel Magliani, dall’Assessore al Bilancio e Partecipate Francesco Serpa. L’Assemblea ha approvato il bilancio presentato, che registra la chiusura in utile per 97mila euro sull’esercizio del 2022 (nel 2021 era 17mila). Tra gli ulteriori dati un aumento del fatturato del 10% (nuovo record a 23,6 milioni di euro), un margine operativo lordo di oltre un milione di euro, la riduzione dei costi di struttura (costo degli amministrativi) del 18% e un’incidenza rispetto del fatturato al 6% (lo scorso anno era al 9%). Altro dato rilevante, la riduzione del contenzioso del 75% rispetto allo scorso anno e riduzione delle spese legali del 50% rispetto al 2021. Al termine dell’Assemblea, il Socio unico ha confermato Fabrizio Lungarini nella carica di presidente e Matteo Mormino nella carica di consigliere di amministrazione. Il Socio si riserva di nominare l’ulteriore consigliere di amministrazione nei prossimi giorni, appena terminata la valutazione delle candidature pervenute da bando. Esprimendo soddisfazione per i risultati conseguiti, il Sindaco Tedesco, il Vicesindaco Magliani e l’Assessore Serpa augurano buon lavoro ai confermati vertici CSP e a tutti i dipendenti.