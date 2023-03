Assaggio di Rosso al Nuovo Sala Gassman

Giovedì 9 e venerdì 10 marzo (in replica) alle 21:00 presso il Nuovo Sala Gassman, “Assaggio di rosso”, mini rassegna teatrale in due atti unici dedicata a Pier Maria Rosso di San Secondo. Adattamento e regia di Vincenzo Ricotta con la supervisione artistica di Enrico Maria Falconi. Ciò, in occasione della prima degustazione del Cerasuolo di Vittoria DOCG (Casa Vinicola Romolo Buccellato) in collaborazione con la Delegazione Fisar di Civitavecchia e Costa Etrusco Romana.

Marionette, che passione! (I Atto)

Marionette, che passione! scritta nel 1917, fu un’opera che accese l’interesse di Luigi Pirandello, il quale spinse affinché la stessa fosse rappresentata a teatro. La storia di Marionette, che passione! è incentrata sull’incontro casuale di tre personaggi, incapaci di dare un senso alla propria esistenza. I tre si riveleranno alla fine non diversi da marionette, esseri totalmente in balia delle proprie passioni. Un’opera drammatica, grottesca, che alcuni definiranno legata al pirandellismo.

Canicola (II Atto)

In Canicola, rappresentata e pubblicata nel 1925, ma databile qualche anno prima, una donna piena di voglie frustrate, Valeria, sposata a un avvocato di mediocre tempra umana e virile, Maurizio, finisce per lasciarsi andare fra le braccia d’un rozzo ma gagliardo villico, Gualtiero. Costui si giustifica, con Maurizio, verso il quale dice di provare amicìzia e devozione, asserendo di aver posseduto Valeria in un impulso di rabbia, quasi per punirla della sua cattiveria; e Valeria adduce, a motivare il suo comportamento, la delusa passione coniugale. Impotente a vendicarsi. Maurizio resta come unito da un sordido connubio alla moglie e all’amico.

Sul palco: Riccardo Benedetti, Salvatore Fusco, Antonio Bezio, Basilio Impastato, Stefano Campidonico, Antonella Perondi, Natascia Cimino, Vincenzo Ricotta, Amalia Dell’Anno, Marina Saladini, Linda Fiore, Lucia Scaggiante