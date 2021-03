AslRoma4, vaccinate 329 persone con prima e seconda dose. Reparto covid San Paolo riattivato

La Asl Roma4 informa gli utenti che hanno chiamato il numero verde regionale per la prenotazione del vaccino domiciliare che tutte le richieste sono state prese in carico dalla ASL Roma 4. Stiamo procedendo giorno per giorno a chiamare gli utenti in lista (più di mille) e comunicare la data della vaccinazione presso il loro domicilio. Al momento sono state vaccinate 329 persone con prima e seconda dose. Si prospetta, con il prossimo aumento delle dosi Pfizer da consegnare ai Mmg di aumentare le operazioni di contatto e conseguente vaccinazione e soddisfare le richieste degli utenti. Intanto all’Ospedale San Paolo è stato riaperto il reparto covid. Una decisione che era nell’aria da diverso tempo, a causa della crescita dei contagi sul territorio. Dieci per ora i posti dedicati.