Asl Roma4, dalla Regione conferme su Matranga out. Contatto Di Cicco-Angelilli alla Pisana

Arrivano ancora conferme dagli spifferi della Pisana sulla mancata riconferma dell’oramai ex direttore generale della Asl Roma 4 Cristina Matranga. Che a questo punto a chance al lumicino di tornare alla guida dell’azienda sanitaria locale, il cui timone è in mano al facente funzione Roberto Di Cicco. Il quale potrebbe avere delle chance di rimanere a lungo. In questo senso si registrerebbe anche un incontro con la vice presidente della Regione Roberta Angelilli. Non è dato sapere però quale è stato l’ordine del giorno del meeting alla Pisana. Ma si accennava al ruolo proprio della Regione, con in particolare il muro eretto dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia, e del territorio, Emanuela Mari, che avrebbe inciso non poco nella scelta di cambiare la guida dell’azienda sanitaria pubblica.