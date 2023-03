ASL ROMA4: ARRIVA LA GIORNATA MONDIALE DEL RENE

Anche quest’anno la ASL Roma 4 ed il Comitato della Croce Rossa di Civitavecchia aderiscono alla Giornata Mondiale del Rene proponendo alla cittadinanza una giornata di screening delle malattie renali.

Il 12 marzo dalle 9.00 alle 13.00, presso Piazza della Vita, a Civitavecchia, il Dr Fulvio Marrocco, Direttore del Centro di Riferimento Regionale per la Nefrologia e la Dialisi “M. Biagini” di Civitavecchia, coadiuvato dal Personale della UOC offrirà l’opportunità di eseguire gratuitamente uno screening delle malattie renali, mediante esame urine estemporaneo, misurazione della pressione arteriosa e valutazione nefrologica.

La malattia renale cronica è la patologia cronica più presente nel panorama epidemiologico del mondo occidentale, andando ad interessare tra il 6 ed il 10% della popolazione residente e rappresentando una coorte di 850.000 pazienti in tutto il mondo. La scarsità di sintomi che caratterizza questa condizione deve ricordare ai medici ed ai pazienti, specie se diabetici o ipertesi, come la funzionalità renale debba essere studiata sistematicamente, senza aspettare che siano i sintomi a spingerci alle opportune verifiche.

La prevenzione della malattia renale cronica è fatta di un’alimentazione sana, di regolare esercizio fisico e di uno stile di vita che promuova la salute dei reni, riducendo il consumo di sale ed evitando l’abuso di proteine con l’alimentazione e di farmaci anti-infiammatori.

“La Giornata Mondiale del Rene ci offre una nuova opportunità per essere vicini ai nostri utenti e fare prevenzione – ha commentato il Direttore Generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga – Come Asl sono diverse le campagne di prevenzione e screening che portiamo avanti durante l’anno e invito la popolazione a partecipare”

La Asl RM4 ringrazia sin d’ora i Volontari della Croce Rossa Italiana ed il Presidente del Comitato cittadino, Roberto Petteruti, per il prezioso supporto, grazie al quale la Giornata Mondiale del Rene è ormai divenuta una tradizione cittadina.