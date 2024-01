Asd Pallavolo ospite della Libera Volley per un allenamento delle ragazze 2007-2008

Un gruppo numeroso che, dopo un'attivazione generale guidata dal preparatore atletico della Roma Volley Club giovanile Davide Roscito, è stato alternato in due diverse sequenze di lavoro

Lo sviluppo di un importante polo giovanile sinergico segna un’altra tappa importante. Stamattina a Torrimpietra, ospiti della Libera Volley, una delle otto società che compongono il network, si è svolto un allenamento per le ragazze nate 2007-2008, le atlete che la prossima stagione disputeranno il campionato under 18.

Un gruppo numeroso che, dopo un’attivazione generale guidata dal preparatore atletico della Roma Volley Club giovanile Davide Roscito, e’ stato alternato in due diverse sequenze di lavoro. Nella prima sequenza le atlete sono state impegnate in una serie di test per la compilazione di una scheda tecnica, nell’altra sono state svolte esercitazioni di carattere tecnico-tattico.

Estremamente soddisfatti i due responsabili tecnici del progetto, Fabio Cavaioli e Giancarlo de Gennaro. Prossima tappa: allenamento per le atlete nate 2009-2010. Obiettivo: la valutazione e la costruzione del gruppo under 16 della prossima stagione. Ufficio Stampa ASD Pallavolo Civitavecchia.