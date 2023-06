Dopo Aita Mari, Life Support e Ocean Viking è arrivata la Humanity, battente bandiera tedesca. Si tratta della quarta ong attraccata al porto di Civitavecchia nel 2023, sempre alla banchina 16, accanto a quelle per i traghetti.

In trenta sono sbarcati, dodici dovrebbero essere i minori non accompagnati, presenti anche due donne incinte e un bimbo di due mesi insieme alla sua mamma. I migranti arrivano per lo più da Eritrea e Etiopia.