Arrivano le prime luminarie, in Corso Centocelle un albero di luci alto 22 metri

Inizia ad avvertirsi l’atmosfera natalizia in città. Merito anche delle prime luminarie che sono state accese in centro. Come ad esempio in Corso Centocelle, dove a pochi metri dal Teatro Traiano campeggia un albero gigante, alto 22 metri. Nei prossimi giorni i tecnici inviati dal Comune ne istalleranno altre, in diverse zone del centro, ma anche in periferia. Il Pincio per “addobbare” la città in prossimità delle festività natalizie ha investito 130 mila euro.