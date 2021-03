Arrivano le dosi extra di Pfizer. Dal 1 aprile nella Asl Roma4 vaccini in aumento del 70%

La Asl Roma4 comunica che dal 1 aprile aumenteranno le dosi di Pfizer del 70%. Sarà possibile quindi passare da 270 prime dosi giornaliere complessive a 459 prime dosi giornaliere complessive. Questi slot verranno aumentati sui 4 punti vaccinali Pfizer già aperti allargando l’orario di prenotazione e attivando le poltrone non ancora attivate nelle postazioni vaccinali.

Over 78. Inoltre si comunica che dal 22 al 31 marzo verranno attivati degli slot su un nuovo sito (ex Mattatoio di Bracciano) dove verranno vaccinati con Pfizer tutti gli over 78 che fino adesso si erano gia’ prenotati sul portale Regionale con il vaccino Astrazeneca. Inoltre le persone di età under 78 che si erano prenotate per effettuare il vaccino Astrazeneca da oggi a quando Ema ripristinerà la possibilità di effettuare il vaccino Astrazeneca, verranno recuperate aumentando, dal 3 giorno successivo alla riattivazione, gli slot del 50% nei punti vaccinali dedicati al vaccino Astrazeneca già attivi.