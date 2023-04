Arrivano le dimissioni del dirigente all’urbanistica, una bega in meno per Tedesco

La notizia è importante perché si parla di un profilo che, come è oramai noto, sarebbe stato coinvolto in un caso giudiziario e che avrebbe omesso la cosa al momento della presentazione della sua candidatura

Sarebbero arrivate ieri le dimissioni del dirigente comunale all’urbanistica. La notizia è importante perché si parla di un profilo che, come è oramai noto, sarebbe stato coinvolto in un caso giudiziario e che avrebbe omesso la cosa al momento della presentazione della sua candidatura per il posto al Pincio. Un problema in meno per il sindaco Ernesto Tedesco e la sua maggioranza, anche se gli accertamenti sugli atti firmati dal dirigente e successivamente approvati da giunta e consiglio comunale proseguono anche in questi giorni. Sulla questione sarà importante anche l’apporto del nuovo segretario comunale appena insediatosi, la dottoressa Angela Rosaria Stolfi.