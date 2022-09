Arrivano i fondi del Pnrr sui servizi sociali, 2,2 milioni di euro di variazione di bilancio

E’ arrivata oggi l’approvazione ad una variazione di bilancio in entrate cospicua, oltre 6 milioni di euro. Buona parte, circa 2,2 milioni saranno destinati al capitolo dei servizi sociali, nello specifico settore della disabilità grave e della povertà assoluta. Circa mezzo milione di euro invece sarà destinato alle compensazioni per le perdite covid e per ristorare il caro bolletta per la partecipata Csp.