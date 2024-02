Arriva la nuova Cartoguida del Borgo e dei suoi sentieri

“L’Amministrazione Comunale di Allumiere è felice di presentare ai concittadini ed ai turisti la nuova Cartoguida del Borgo e dei suoi sentieri. Questa Cartoguida, che a breve verrà distribuita gratuitamente, ha il compito di accompagnare i concittadini e tutti i turisti attraverso i sentieri del primo Parco ArcheoGeoMinerario del Lazio di Allumiere e narrare la sua storia nei posti simbolo del luogo, facilmente riconoscibili da degli scatti appositi.

L’opportunità di utilizzo di questa Cartoguida si presenterà soprattutto per tutti coloro che vorranno visitare i tracciati visionati e segnati dal CAI (Club Alpino Italiano) tra cui le ultime novità presentate nelle precedenti settimane. Invitiamo tutti a prenderne una copia e conservarla per poter aver certezza di percorrere il tracciato desiderato ma soprattutto di vivere e scoprire le meraviglie di Allumiere. Il lavoro per la realizzazione è stato seguito dal Consigliere al turismo Duccio Galimberti, dalla delegata alla cultura Francesca Scarin e dal delegato all’ambiente Carlo Cammilletti”. Il Comune di Allumiere.