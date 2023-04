Arriva il nuovo segretario generale, ma sul presidente del consiglio è ancora impasse

Si insedierà lunedì il nuovo segretario comunale di Civitavecchia. Si tratta di Angela Rosaria Stolfi, 59 anni, con esperienza analoga a Matera e Potenza. Sostituisce nella carica Pompeo Savarino, trasferitosi recentemente a ricoprire un incarico dirigenziale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Se per quella casella la nomina è arrivata, c’è ancora da aspettare per capire cosa accadrà per l’incarico di presidente del consiglio comunale. Con le dimissioni di Emanuela Mari oramai scontate, si è insediata da diverse settimane alla Regione Lazio, urge trovare un sostituto. Il problema è che tanto per cambiare si “sgomita”. In lizza infatti ci sono almeno quattro pretendenti: i meloniani Giancarlo Frascarelli e Raffaele Cacciapuoti, i civici Daniele Perello e Mirko Mecozzi.