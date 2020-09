Arriva il Giro d’Italia di Ciclocross a Ladispoli

Il Giro d’Italia di Ciclocross fa tappa a Ladispoli il 18 ottobre. La prestigiosa manifestazione giunta alla dodicesima edizione organizzata dall’Asd Romano Scotti, ha scelto la città tirrenica per allestire una delle 7 tappe in Italia. L’organizzazione sarà curata dal Team Bike Terenzi, società in rampa di lancio che ha, nel comprensorio tirrenico, una scuola per bambini e ragazzi che si è fortemente radicata nel panorama ciclistico. Un evento importante che per la prima volta si tiene a Ladispoli grazie al lavoro di squadra che ha garantito una collaborazione con amministrazione, sicurezza, e associazioni del posto. La zona di Palo Laziale sarà il teatro della manifestazione ciclistica e a giorni verrà annunciato il percorso che i 1000 corridori, tra amatori e agonisti, dovranno percorrere. Il Giro d’Italia di Ciclocross sarà seguito dalla stampa nazionale con uno speciale su Rai Sport che dedicherà un reportage sulla tappa di Ladispoli, oltre alla varie testate sportive che seguiranno la gara raccontando i dettagli dell’avvenimento sportivo.

Atleti da tutta Italia. E’ una tappa a cui parteciperanno atleti da tutta la penisola, ragione per cui in molti alloggeranno sia a Ladispoli sia nelle zone limitrofe portando vantaggi in un momento della stagione in cui si lavora poco con gli hotel. Dunque sarà anche l’occasione per far conoscere la città a molti partecipanti del resto d’Italia che si tratterranno a Ladispoli per il week end del 17 e 18 ottobre. “E’ con grande soddisfazione che ospitiamo la tappa – afferma Claudio Terenzi – abbiamo trovato l’amministrazione comunale sensibile ed entusiasta , con il sindaco Grando e l’assessore Milani c’è stata da subito condivisione ed ora speriamo anche in una risposta della città di Ladispoli che sicuramente si mostrerà vicina ad un appuntamento prestigioso e di promozione turistica”.