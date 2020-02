Arriva a Ladispoli la pubblicità smart

Parte da Ladispoli la rivoluzione della pubblicità “smart”, e noi ne siamo orgogliosi”. È stato presentato a Ladispoli un progetto innovativo, ideato e concretizzato dall’unione di forze di due realtà del territorio e dedicato alle Video Insegna ledwall smart: l’agenzia di comunicazione Baraonda Studio e la società di sviluppo ACME Microsystem. Presso gli “studios” Acme, nel cuore dell’area artigianale in via Aldo Moro 53, è stato presentato per la prima volta al pubblico da Bianca e Planeta, due allieve dell’istituto CIOFS FP di Ladispoli, un progetto start-up già operativo che sembra contenere un potenziale sorprendente nell’applicazione della “tecnologia smart” al settore dalla pubblicità e dell’advertising.

“Quello presentato a Ladispoli è un approdo tecnologico che è già realtà in Paesi come il Regno Unito, la Germania, gli Stati Uniti e il Giappone, tra gli altri – spiega l’assessore al Commercio, Attività Produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione, Francesca Lazzeri – che vede la Acme Microsystem e Baraonda Studio già un punto di riferimento per tutto il territorio nazionale”.