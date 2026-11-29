Riceviamo e pubblichiamo. Prosegue nel Lazio il progressivo miglioramento della raccolta differenziata, che nel 2025 raggiunge il 56,8%. È quanto emerge dal Rapporto “Produzione, raccolta differenziata e gestione dei rifiuti urbani nel Lazio – Risultati 2025”, elaborato dall’ARPA Lazio (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio), che aggiorna il quadro conoscitivo regionale attraverso l’analisi dei dati relativi alla produzione, alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti urbani, con riferimento all’intero territorio regionale e all’evoluzione del periodo 2019-2025.

Cresce la raccolta differenziata (RD), che raggiunge nel 2025 1.686.090 tonnellate, con un incremento di circa 50 mila tonnellate rispetto all’anno precedente. La produzione pro capite di rifiuto differenziato sale da 286,6 a 295,3 kg per abitante all’anno.

La percentuale di raccolta differenziata regionale passa dal 51% del 2019 al 56,8% del 2025, con un incremento di quasi 6 punti percentuali rispetto al 2019 e di 0,6 punti rispetto al 2024. Sebbene gli incrementi annuali rimangano contenuti, si conferma, dunque, un andamento graduale positivo. Il risultato regionale risente del ritardo cronico di Roma Capitale, come si evince dal confronto con il restante territorio regionale. Escludendo la Capitale, infatti, la percentuale di raccolta differenziata raggiunge il 67,4%, superando l’obiettivo normativo del 65% e risultando sostanzialmente in linea con la media nazionale.

Roma Capitale, con il 48,8%, contribuisce invece a ridurre il valore complessivo regionale al 56,8%. La Capitale rappresenta inoltre circa il 57% della produzione totale di rifiuti urbani del Lazio, con oltre 1,68 milioni di tonnellate nel 2025. “I dati confermano l’azione positiva intrapresa dalla Regione Lazio grazie ad un piano di investimenti di oltre 60 milioni di euro per promuovere la raccolta differenziata ma anche la riqualificazione degli impianti di gestione dei rifiuti. Il nostro obiettivo è quello di colmare il divario e accelerare la transizione verso un’economia circolare, attraverso l’implementazione dell’intera filiera della gestione dei rifiuti”, dichiara l’assessore al Ciclo Rifiuti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

I DATI NELLE PROVINCE

Un dato significativo riguarda il numero dei Comuni che hanno raggiunto o superato la soglia normativa del 65%: nel 2025 sono 217 Comuni su 378, pari al 57% del totale, uno in più rispetto al 2024. Si tratta di un risultato che conferma il progressivo miglioramento delle performance comunali, pur evidenziando la presenza di ampi margini di crescita.

Incidono in maniera significativa sul risultato regionale le performance dei Comuni capoluogo, che presentano situazioni ancora eterogenee. Frosinone si conferma il capoluogo più virtuoso, con una percentuale di raccolta differenziata del 67,7%, superiore all’obiettivo normativo del 65%, sebbene in diminuzione di 1,8 punti rispetto al 2024. Gli altri capoluoghi rimangono al di sotto della soglia: Latina si attesta al 51,4%, Rieti al 55,5% e Viterbo al 55,0%. Anche Roma Capitale registra un lieve miglioramento, passando dal 48,0% del 2024 al 48,8% del 2025 (+0,8 punti percentuali).

Parallelamente, la produzione di rifiuti urbani indifferenziati (RUind) nel Lazio raggiunge 1.282.909 tonnellate, con un incremento di circa 6.500 tonnellate rispetto al 2024. La relativa quota sul totale dei rifiuti urbani scende comunque dal 43,8% al 43,2%.

I dati del 2025, che per il secondo anno consecutivo rappresentano il 100% dei comuni e della popolazione regionale (378 comuni su 378, per un totale di 5.709.444 abitanti), consentono di disporre di un quadro completo e rappresentativo dell’intero territorio laziale.

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti urbani (RU), nel 2025 si registra un quantitativo complessivo di 2.968.999 tonnellate, in aumento di circa 56 mila tonnellate rispetto al 2024 (2.913.132 t). Cresce anche la produzione pro capite, che passa dai 510,2 kg per abitante del 2024 ai 520 del 2025.

L’analisi della serie storica 2019-2025 evidenzia un andamento caratterizzato da una diminuzione della produzione negli anni 2020 e 2021, verosimilmente condizionata dalla fase pandemica, seguita da una ripresa a partire dal 2022. L’incremento registrato negli ultimi anni ha portato nel 2025 la produzione complessiva a superare, seppur di poco, il valore del 2019, quando erano state prodotte 2.967.932 tonnellate di rifiuti urbani. Il dato appare in controtendenza rispetto alla sostanziale stabilità della popolazione residente e risente anche della componente di popolazione fluttuante, in particolare dei flussi turistici e dei pendolari. A questo proposito, il Rapporto evidenzia il contributo dell’eccezionale afflusso di pellegrini e visitatori a Roma in occasione del Giubileo 2025. “I dati 2025 ci restituiscono uno scenario che occorre necessariamente inquadrare in un’ottica pluriennale di miglioramento costante ed evidenzia come le buone pratiche e i modelli gestionali efficienti siano già una realtà consolidata in molti comuni laziali, ma al contempo riconferma che la sfida ambientale della nostra regione si gioca in larga misura sulla capacità della Capitale di invertire la rotta e far decollare la propria filiera della differenziata. I dati di questo Report non vanno letti soltanto come un consuntivo statistico, ma come uno strumento strategico di pianificazione. Per raggiungere i target di riciclo e riduzione dei conferimenti in discarica occorre un impegno corale: dalla chiusura del ciclo impiantistico al potenziamento dei servizi di raccolta porta a porta e di prossimità, fino a una sempre più capillare sensibilizzazione dei cittadini”, conclude il Direttore dell’ARPA Lazio Tommaso Aureli. Nel complesso, i risultati del 2025 confermano il consolidamento dei sistemi di raccolta differenziata nel territorio regionale, ma evidenziano anche la necessità di rafforzare ulteriormente le politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti, di incrementare le quantità intercettate attraverso la raccolta differenziata e di migliorare le performance delle realtà territoriali ancora distanti dagli obiettivi normativi. Particolare attenzione dovrà essere riservata a Roma Capitale, il cui peso sulla produzione complessiva regionale continua a rappresentare un fattore determinante per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità nella gestione dei rifiuti urbani. Il Rapporto è il frutto di una collaborazione istituzionale tra Regione Lazio, ARPA Lazio, Comuni e Province, basata sull’utilizzo sistemico, a partire dal 2019, dell’applicativo web O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), che uniforma i flussi informativi sulla produzione dei rifiuti urbani e sulla raccolta differenziata trasmessi ogni anno dai Comuni alla Regione, insieme con le comunicazioni obbligatorie annuali del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).

Arpa Lazio