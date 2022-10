Area ex Italcementi, il Pincio a lavoro per la bonifica e la riqualificazione

Grazie ai fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’amministrazione comunale conta di riqualificare diverse aree della città. Una di queste è quella ex Italcementi, uno spazio in stand by da tanti anni e che il Pincio vorrebbe riconsegnare alla città. Come? Sarebbero allo studio diversi progetti, con il Comune che aspetta la redazione da parte di alcuni architetti delle Università “La Sapienza” e “Roma Tre”. Fra le ipotesi aree verdi e nuovi uffici per i servizi all’utenza.