E’ stato approvato con 15 voti favorevoli e 2 contrari l’ultimo rendiconto dell’era Tedesco, vale a dire il 2023. Il via libera con i soli voti della maggioranza e l’illustrazione che è stata fatta dal dirigente del settore finanziario Francesco Battista (l’assessore al bilancio Francesco Serpa era assente).

Diversi i dati evidenziati dal dirigente, fra i quali quello sul disavanzo, che si attesta sui 17 milioni di euro, in calo di 600 mila euro rispetto al riscontro dell’anno precedente. Nel bilancio però da sottolineare anche alcune criticità, fra cui l’anticipazione di cassa sempre molto alta e un calo delle entrare fra tributi, extra-tributi e i proventi da amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda la Tari, cala nel 2024 ma solo per le utenze non domestiche.