Appello della Cv Skating al Comune: “Mettete in sicurezza via della Polveriera”

La Cv Skating lancia un appello all’amministrazione comunale per quanto riguarda la strada di via della Polveriera che versa in brutte condizioni.

“La situazione in cui si trova la strada di via della Polveriera – spiega la Cv Skating – è decisamente grave. Il tratto di strada che porta dal campo da calcio della San Pio X al pattinodromo comunale Indra Mercuri e al canile municipale è decisamente sconnessa e a dir poco indecorosa. Il problema non è di “comodità” ma di sicurezza: l’impianto sportivo comunale, nel rispetto delle normative vigenti e dei protocolli federali, è attualmente aperto per consentire agli atleti di interesse nazionale di proseguire con gli allenamenti. Per i ragazzi che vengono in scooter è a rischio l’incolumità. Quando piove, la strada è estremamente pericolosa. Chi viene in macchina, rischia quotidianamente danneggiamenti al proprio mezzo decisamente costosi. Sarebbe opportuno intervenire rapidamente con una sistemazione quanto meno provvisoria per ripristinare le condizioni di sicurezza, e pianificare una asfaltatura della strada con delle canaline di scolo per fare in modo che un impianto sportivo comunale ed il canile comunale possano avere una strada per arrivare degna di questo nome. C’è in gioco la sicurezza dei nostri ragazzi ed il decoro della nostra città. Dopo aver provato, purtroppo invano, di risolvere la questione tramite contatti informali con l’amministrazione comunale di Civitavecchia proviamo la strada dell’appello pubblico tramite mezzi stampa. Abbiamo inoltre segnalato la pericolosità della situazione tramite PEC”.