Aperte le buste per il project financing da 4,7 mln sul cimitero nuovo, due le società concorrenti

Sono state aperte come da programma le buste per le offerte legate al project financing per l’ampliamento del cimitero nuovo di via Braccianese Claudia. Lo scorso 11 luglio, presso la sede del “Consorzio I Castelli della Sapienza”, in quel di Valmontone, si è riunita la commissione giudicatrice per l’apertura dei plichi. Due gli operatori economici, la Landbau Srl (mandataria), presente, si legge nel documento con “il signor Paolo Sbrozzi quale delegato della società”, e la Costruzioni generali zoldan Srl (mandante). Da ricordare che la Landbau è la società che ha diritto di prelazione.

L’appalto dal valore di € 4.723.174,00 è stato pubblicato sulla piattaforma “Cuc” il 4 giugno scorso, per la “costruzione e gestione economico-funzionale dell’ampliamento del nuovo cimitero di via Braccianese Claudia”. Un progetto sul quale però pesa (e preoccupa il Pincio) un esposto presentato da una azienda locale alla Procura della Repubblica di Civitavecchia, all’Anac, alla magistratura di Perugia e al comando generale della Guardia di Finanza. Tra le presunte criticità sollevate ci sarebbero alcune “ambiguità” nell’iter che ha portato all’individuazione del promotore, come ad esempio analogie sospette tra i progetti presentati, disparità di trattamento e alcune dinamiche relative alle asseverazioni del piano economico finanziario.