Anziano trovato morto in casa, aveva il covid. Vano il tentativo di soccorso dei VVF

Questo pomeriggio i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per una fuga gas a largo Giovanni XXIII civico 5. Dopo un’attenta analisi strumentale i Vvf, insieme al personale Italgas, hanno individuato la perdita di fronte alla farmacia Amalfitano. Non appena messa in sicurezza l’area la Sala Operativa dei Vvf li dirotta in Santa Marinella, via delle Dalie, per un soccorso a persona con covid conclamato. Giunti sul posto gli uomini della caserma Bonifazi si adoperano ad aprire velocemente, con gli strumenti in dotazione, la porta di casa. Una volta guadagnato l’ingresso dell’appartamento trovano riverso in terra, vicino la porta d’ingresso, il corpo dell’anziano. Il personale sanitario presente sul posto ne ha constatato l’avvenuto decesso. I Carabinieri si sono occupati delle pratiche burocratiche e della temporanea custodia della salma. Le cause sono in fase di accertamento da parte del personale sanitario.