Anziana soccorsa in casa e trasportata all’Ospedale San Paolo

I Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti presso il comune di Santa Marinella in via dei Fiori per il soccorso ad una persona. Una donna anziana, caduta dal letto nella propria casa, posta al secondo piano di uno stabile, ha chiesto aiuto perchè non riusciva ad alzarsi autonomamente. I VVF entrati nell’abitazione attraverso una finestra (con l’ausilio dell’autoscala), hanno soccorso la donna e immediatamente aperto la porta d’ingresso per consentire l’accesso ai sanitari. Prestate le prime cure del caso, la signora veniva successivamente trasportata presso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Sul posto presenti i Carabinieri della locale stazione e personale 118 di Santa Severa.