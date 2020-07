Antonello Rambotti nuovo presidente del Rotary

Presente alla serata come ospite del club la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco

Il 25 giugno si è svolta l’annuale conviviale del “Passaggio del Collare”, primo incontro “fisico” dopo il periodo di lockdown. I Rotariani tutti hanno salutato il Presidente uscente Manfredo Meomartini ringraziandolo per i tanti service a favore della nostra comunità durante la pandemia. Al suo posto subentra Antonello Rambotti 54 anni, assicuratore. Nel suo discorso d’apertura Rambotti ha messo in evidenza il ruolo sociale del Rotary nei nostri territori e nel mondo e sull’esigenza di apportare innovazioni che rendano il Rotary al passo con i tempi ma sempre nel rispetto delle tradizioni di un Club storico, presente nella nostra città dal 1956. Presente alla serata come ospite del club la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco.