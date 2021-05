Anpi e Compagnia Portuale alla commemorazione del 19 maggio

“Il prossimo 19 maggio, la sezione Anpi di Civitavecchia e la Compagnia Portuale commemoreranno il centesimo Anniversario degli omicidi di Umberto Urbani, Pietro Tartaglia, detto il “Fichetto”, e del diciassettenne Mario Giovanelli, tre operai antifascisti civitavecchiesi (i primi due soci della Compagnia Portuale) caduti vittima del primo, vile atto di violenza commesso dalle squadracce fasciste nella nostra Città. Le camicie nere piombarono in Città con l’intenzione di impedire i consueti festeggiamenti per l’anniversario della fondazione della Cooperativa fra i lavoratori portuali. Insieme ripercorreremo i drammatici avvenimenti di quel 19 maggio del 1921. Nel dettaglio, alle ore 10.30 una delegazione dell’ANPI e della Compagnia Portuale si recherà al Cimitero di via Tarquinia per deporre una corona di fiori presso la tomba dei tre martiri. La cerimonia avverrà alla presenza dei discendenti delle vittime. La cittadinanza tutta, inoltre, è invitata a partecipare alla manifestazione che si terrà, alle ore 18, in piazza Vittorio Emanuele (incrocio via N. Sauro), luogo degli omicidi. Le commemorazioni, come di consueto, si terranno nel pieno e assoluto rispetto delle vigenti disposizioni anti Covid.