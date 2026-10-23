Annullato il concorso della Asl Roma 4 per 30 posti di Coadiutore Amministrativo Senior

Il Tar ha annullato il “bando di concorso di cui all’avviso pubblico per titoli e colloquio, per la

copertura di n. 30 posti a tempo determinato di Coadiutore Amministrativo Senior –

Area degli Operatori, per la durata di 12 mesi eventualmente prorogabili, approvato

con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 4 n. 692 del 01.10.2025,

pubblicato sul BUR LAZIO n. 85 del 14.10.2025, nella parte in cui non contempla una

prova pratica oltre al colloquio orale”. Lo riporta la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Condanna l’ASL RM4 anche “al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge”.

La motivazione. “La delibera di nomina – sentenzia il Tar – è, del tutto illegittima, per il mancato rispetto dei criteri stabiliti nell’articolo 28 del d.P.R. n. 220/2001, come riportati anche nel regolamento interno di nomina delle commissioni esaminatrici (approvato con Delibera n. 422 del 1.04.2015); in particolare l’articolo 28, comma 3, del dPR citato e l’articolo 4, punto 3, del regolamento interno stabiliscono che la presidenza deve essere affidata a personale in servizio presso l’azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente amministrativo, mentre le funzioni di segretario devono essere “svolte da un dipendente amministrativo dell’unità sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla “C”; nel caso in esame la commissione nominata è composta da soggetti esterni alla Asl Roma 4: il presidente e il segretario sono indicati come provenienti dalla Asl Roma 1″.