Anniversario della Capitaneria di Porto, Meloni e Salvini al Forte Michelangelo

La premier Giorgia Meloni e il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini hanno partecipato alla cerimonia per il 158esimo anniversario della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera. I due sono arrivati alle 19,30 al Forte Michelangelo, dove si è svolto l’evento. La presidente del consiglio ha seguito la cerimonia in prima fila, accanto al leader della Lega. Poi ha lasciato Civitavecchia, senza rilasciare dichiarazioni. Salvini invece si è spostato alla Marina, per parlare con alcuni attivisti e sostenitori del Carroccio. Presente anche il sottosegretario Claudio Durigon.