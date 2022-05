Anniversario dei bombardamenti su Civitavecchia, ecco il programma delle iniziative

Ricorrenza storica per la città, ecco il programma per la giornata di oggi

Si rinnova sabato l’anniversario del primo degli 87 bombardamenti effettuati su Civitavecchia durante il secondo conflitto mondiale dall’aviazione angloamericana. A 79 anni dal tragico evento il sindaco Ernesto Tedesco rinnoverà il ricordo delle vittime degli eventi bellici. Il programma prevede una serie di eventi a partire dalle ore 11, con la deposizione di una corona al monumento dedicato alle vittime dei bombardamenti su Civitavecchia, al cimitero di via Aurelia Nord. A seguire la deposizione di un omaggio floreale al Monumento ai Caduti in piazza Vittorio Emanuele e infine la deposizione di una corona alla lapide dedicata ai Caduti in via Mazzini. Novità di quest’anno, la copertura dell’anniversario con un evento on line da parte del Canale Telegram ufficiale della Biblioteca Comunale: gli utenti sono invitati ad iscriversi (http://t.me/bibliotecacomunalecivitavecchia) per ricevere anche informazioni sugli eventi organizzati ed ospitati dalla struttura.

Altri appuntamenti. Anche Roberta Galletta ha organizzato una serie di eventi per l’occasione. “Dalle 17.00 alle 20.00 la presentazione in anteprima al pubblico della splendida sala multimediale polivalente “La Memoria Ritrovata” sita Via Piave 3, accanto al museo virtuale della “Macchina del Tempo” della mostra sui bombardamenti sofferti dalla nostra vìcittà durante la Seconda Guerra Mondiale cone le straodinarie foto di Armando Ornella Blasi , civitabecchiese e fotografo di guerra e curata dall’Assocoazione Cinefotografica di Civitavecchia. La sera dello stesso giorno alle ore 21.00 sarà infine proiettato a Piazza Calamatta il documentario “14 Maggio 1943-La Memoria Ritrovata” che ho realizzato nel 2018 attraverso il recupero del racconto del primo bombardamento su Civitavecchia di quattro testimoni, all’epoca bambini, Marisa Paoloni, Nadia Branchi, Rossana Giudici e Renato Biferali. Gli eventi contribuiscono al cartellone di manifestazioni di ” Forte! Festival” organizzati in collaborazione con il Il Centro del Buongusto e a “Bentornata Primavera” organizzato dal Comune di Civitavecchia”.