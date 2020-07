Anniversario da campioni, 25 anni fa l’ultimo scudetto della Snc con la “mitica ’79”

Dieci luglio 1995, 10 luglio 2020. Sono trascorsi 25 anni da quel meraviglioso pomeriggio di Anzio. La Snc categoria Allievi si laurea Campione d’Italia. L’ultimo campionato vinto dalle giovanili del club rossoceleste, una traccia indelebile nel percorso giovanile della società civitavecchiese. Una Stella d’ora strameritata al termine di un torneo straordinario, arricchito dalle prodezze, fra gli altri, di campioni del calibro di Luca Landini, Daniele Lisi, Loris Foschi e Daniele Simeoni, tre che hanno lasciato un segno molto importante anche in prima squadra in A1. Anche Gaudenzio Parenti militó nella squadra in massima serie nel 99.”Eravamo i più forti perché eravamo amici dentro e fuori dall’acqua. Un’amicizia che dura ancora oggi”, spiegano i vecchi compagni di squadra. Ecco i componenti del team: Luca Landini, Daniele Simeoni, David Flamini, Vincenzo Zaccagnino, Daniele Lisi (capitano), Gaudenzio Parenti, Loris Foschi, Enrico Lanari, Dario Iengo, Fernando Marsili, Piergiorgio Buffardi, Graziano Buratti, Luca Rech. All. Giuliano Forcella. Tecnici in seconda: Marcello Del Duca, Carlo Caprio, Enzo Pastorelli. Dirigente accompagnatore: Ivano Iacomelli. Presidente Raul Di Gennaro.