“Animali smarriti a Civitavecchia e dintorni” lancia una petizione su change.org per i cani scomparsi

Il gruppo facebook “Animali smarriti a Civitavecchia e dintorni” da due anni è impegnato a raccogliere le scomparse dei cani della propria città e di tutto il territorio laziale. Ad oggi ci sono 33 cani scomparsi di cui 25 con microchip e solo 8 senza microchip, dati che mettono in evidenza come queste scomparse non siano casuali ma studiate appositamente per scopi ben precisi e poco legali. A tal proposito il gruppo si è impegnato in passato a chiedere alle autorità competenti di occuparsi delle ricerche in modo da poter far partire un indagine che però fino ad oggi, per un motivo o per un altro, non è mai stata aperta. La situazione è quindi in una fase di stallo ed ogni giorno scompare un cane ma nonostante il microchip e la denuncia di smarrimento di questi cani non si hanno più notizie. Il gruppo ha così deciso di lanciare una petizione sul sito change.org affinché venga aperta un indagine in modo da poter combattere chi si adopera dietro le scomparse degli amici a quattro zampe. L’obiettivo è coinvolgere qualcuno di influente per un aiuto concreto nella ricerca e per far chiarezza sulle scomparse. Al momento quasi 300 persone hanno sottoscritto la petizione, sperando che l’unione di tutti i cittadini che si sono mossi per questo scopo comune possa portare a risultati tangibili. Per firmare la petizione è sufficiente cliccare il link sottostante e compilare il form

https://www.change.org/p/autorit%C3%A0-competenti-di-civitavecchia-vogliamo-che-si-apra-un-indagine-sulle-scomparse-dei-cani?recruiter=860685502&recruited_by_id=e46eda50-1ec9-11e8-82db-81327cb7f211&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard

