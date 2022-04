Angela Merkel a Santa Severa: “Innamorata del mare e della pasta con i ricci”

Una passeggiata in spiaggia, per godersi la vista del Castello e poi una cena a base di pesce, presso l'Isola del Pescatore, il noto ristorante che ospita tantissimi vip proveniente da tutto il mondo

Visita speciale a Santa Severa sabato sera. Una passeggiata in spiaggia, per godersi la vista del Castello e poi una cena a base di pesce, presso l’Isola del Pescatore, il noto ristorante che ospita tantissimi vip proveniente da tutto il mondo. Stavolta a capitare nella Perla del Tirreno è stata Angela Merkel, ex Cancelliera tedesca che ha cenato insieme al marito, ad alcuni amici diplomatici e ambasciatori. Un passaggio, quello di Santa Severa, che ha rappresentato una gustosa deviazione rispetto ad alcuni incontri istituzionali che Merkel ha avuto, sia con il premier Mario Draghi che con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. A cena ha assaggiato gli antipasti di mare, la pasta con i ricci (provata per la prima volta nella sua vita) e le alici fritte. L’ex Cancelliera, habituè del Belpaese (va spesso in vacanza ad Ischia) è rimasta piacevolmente colpita dalla costa laziale e ha promesso che tornerà presto.