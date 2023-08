Andrea Volpi da le pagelle al gazebo di FdI: “Male Musolino, su Tedesco ricandidatura possibile”

Il deputato non si è sottratto ad affrontare anche temi locali, come la gestione dell'Autorità di sistema portuale

Ieri mattina il parlamentare di Fratelli d’Italia Andrea Volpi ha partecipato al gazebo organizzato dal coordinatore locale Paolo Iarlori a Largo Monsignor d’Ardia. Il deputato non si è sottratto ad affrontare anche temi locali, come la gestione dell’Autorità di sistema portuale. Volpi da questo punto di vista ha già presentato due interrogazioni parlamentari molto dure: “L’adsp naviga in cattive acque, lo sanno tutti e la mia non è una questione personale. Si sono perse delle occasioni importanti, finanziamenti significativi e imprenditori che hanno fatto scelte diverse, vedi Fiumicino. Sarebbe necessario un cambio di passo, anche per sfruttare al massimo i fondi del Pnrr e le opportunità del Giubileo”. All’attenzione anche le elezioni comunali del prossimo anno: “Tedesco? Mi ha fatto piacere incontrarlo. La sua ricandidatura potrebbe essere nella norma, visto che sta per completare il mandato, ma alla fine deciderà il tavolo provinciale”.