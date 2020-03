“Andrà tutto bene”, la solidarietà cittadina per combattere il Covid-19

Il cuore dei civitavecchiesi e delle realtà locali non si ferma di fronte alle difficoltà del coronavirus. Sono tanti gli imprenditori, i commercianti, i liberi professionisti e i cittadini che ogni giorno contribuiscono cercando di dare il proprio aiuto agli operatori sanitarie e alle strutture adibite a fronteggiare l’emergenza. Una comunità che si stringe e che tira fuori il meglio per il bene collettivo, senza divisioni e voglia di apparire. Sono tanti coloro che hanno offerto pasti di ogni genere agli operatori sanitari, come la ditta dell’imprenditore Paolo Sacchetti, Pastificio di “Pietrantonio Margherita”, la Macelleria – Gastronomia “Da Stefano”, lo Chalet del Pincio e caffè Bayle. Piccoli gesti a nome dell’intera città, che hanno voluto dimostrare che oggi più che mai la vicinanza a tutti coloro che operano nella sanità. Civitavecchia si è poi mobilitata, ottenendo risultati incredibili, per la raccolta fondi lanciata dall’avvocato Fabrizio Lungarini coordinata con la Task Force del Comune di Civitavecchia per l’emergenza COVID-19, presieduta dal sindaco ERNESTO TEDESCO e direttamente con la ASL-RM4 attraverso il primario del reparto di terapia intensiva, dott. Ricci. Ad oggi raggiunti gli 86.000 euro, somma che non si attesta e cresce di ora in ora. A donare i singoli cittadini, imprenditori locali come la famiglia Azzopardi di Port Mobility, la Compagnia Portuale, il Movimento 5 Stelle civitavecchiese così come altri esponenti politici e le scolaresche cittadine. E poi i contest e le aste, come quello dell’Artista locale Caterina Matteucci, la quale ha lanciato la campagna “Ka Coloriamo la Vita” per sostenere e incentivare le donazioni per la terapia intensiva dell’Ospedale di Civitavecchia, e l’offerta culturale del Teatro Gassman che ha devoluto abbonamenti ai donatori più “generosi”. Insomma, una corsa per cercare di combattere in ogni modo quest’emergenza e per farci sentire vicini e uniti nel distanziamento sociale.