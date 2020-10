Andamento covid a Civitavecchia, la media dei contagiati attuali è di 44 anni, dei decessi di 85

Una fotografia chiara di quello che sta accadendo la fornisce l'ufficio di segreteria del sindaco, che in un elaborato mette in evidenza tutti i numeri più significativi

L’andamento del covid a Civitavecchia, almeno per ora, non manifesta dati preoccupanti. Una fotografia chiara di quello che sta accadendo la fornisce l’ufficio di segreteria del sindaco, che in un elaborato mette in evidenza tutti i numeri più significativi.

A cominciare dagli attuali positivi, 127, la cui età media è di 44,7 anni. Nessuno in terapia intensiva, 4 al reparto covid. Il totale dei decessi, da inizio pandemia è di 45 persone, con l’età media che sfiora gli 86 anni. Il totale dei guariti è di 311, in isolamento di 241, mentre il complessivo dei contagiati da inizio pandemia è di 483 persone.