Ancora un vasto incendio a Civitavecchia partito dalla Braccianese Claudia

Ancora un vasto incendio in corso ora a Civitavecchia, dopo quelli a la Frasca, Boccelle e Santa Lucia. Stavolta partito dalla Braccianese Claudia presso la falegnameria staff al cimitero nuovo. I VVF di nuovo all’opera per evitare il peggio. Dalle ore 14 circa i Vigili del Fuoco di Civitavecchia stanno operando nella zona fra la Braccianese Claudia (falegnameria Staff – cimitero nuovo) e interporto – Aurelia. Sono sul posto con sei automezzi compresi i fuori strada e il DOS (direttore operazioni di spegnimento) che sta coordinando i lanci dell’elicottero intervenuto. Incendio violento e abbastanza vasto. Molte abitazioni messe in sicurezza. Presente anche una autobotte e due moduli fuori strada della protezione civile