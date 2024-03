Ancora un consiglio comunale nel deserto, domani il terzo tentativo

Nuova seduta in bianco o quasi, con la visita del sindaco Ernesto Tedesco e dell'unico consigliere comunale, Matteo Iacomelli. Oltre naturalmente alla vice presidente del consiglio comunale, Fabiana Attig, in sostituzione dell'influenzato Giancarlo Frascarelli

La proposta che scotta, è quella numero 156 su Monna Felicita che starebbe determinando un altro stallo alla messicana in seno alla maggioranza. Oggi ancora un consiglio comunale andato deserto, o quasi, con la visita del sindaco Ernesto Tedesco e dell’unico consigliere comunale, Matteo Iacomelli. Oltre naturalmente alla vice presidente del consiglio comunale, Fabiana Attig, in sostituzione dell’influenzato Giancarlo Frascarelli. Domani nuovo tentativo, il terzo in tre giorni, ma in seconda convocazione.