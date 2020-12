Ancora troppi i cani scomparsi. Cosa fare in caso di ritrovamento

Il gruppo Facebook “Animali smarriti a Civitavecchia e dintorni” torna a far sentire la sua voce. Monica Volpi, amministratrice della pagina, purtroppo non ha notizie positive in merito alle scomparse dei tanti cani avvenute in questi anni ma ricorda quali sono gli step essenziali nel caso in cui si perda o si ritrovi un cane. “Ad oggi, dopo più di 2 anni di tanti tentativi fatti per ritrovare i cani scomparsi non abbiamo ricevuto nessuna notizia di loro ma non abbiamo perso la speranza di ritrovarli. L’ho scritto e detto tante volte – afferma Monica – purtroppo c’è troppo silenzio su questa realtà. I cani smarriti o rubati non vengono più ritrovati nonostante abbiano quasi tutti il microchip, mezzo fondamentale con il quale vengono rintracciati i proprietari in caso di ritrovamento di un cane. Non sappiamo di certo cosa sia accaduto ai nostri cani per non essere più ritrovati, forse rubati o trattenuti ma qualunque sia il movente è comunque un reato trattenere un cane di proprietà altrui. Bisogna diffondere ed informare le persone sulla prassi da seguire quando si trova un animale. Se si trova un cane non deve essere assolutamente spostato dal luogo del ritrovamento, a meno che non si trovi in una situazione di pericolo. In questo caso è possibile portare via il cane per metterlo in sicurezza. È comunque sempre molto importante chiamare le autorità competenti (polizia locale, asl, carabinieri, polizia di stato, guardie zoofile ecc.), che provvederanno a seguire l’iter di legge e al controllo del microchip per poi riconsegnare il cane al legittimo proprietario nel caso contrario di assenza del microchip prenderanno i provvedimenti previsti dalla legge”. Anche per coloro che smarriscono un cane ci sono degli obblighi da rispettare. Per prima cosa è necessario rivolgersi alle autorità competenti e sporgere denuncia di smarrimento. Qualora non si rispettasse questo passaggio, se il cane dovesse venir ritrovato da terzi il proprietario rischierebbe di essere accusato di abbandono dell’animale. Così come vi è l’obbligo, da parte dei proprietari, di impiantare il microchip. Ma nonostante le leggi e gli obblighi vigenti i cani continuano a scomparire nel nulla. “Non è più tollerabile, tutti noi siamo convinti che dietro tutto questo ci sia qualcosa di losco – dichiara Monica – In passato a Civitavecchia c’è stato un palese furto di un cane ma nonostante l’evidenza non si è fatto nulla. Nessuna indagine, nessun controllo ma solo e solo tanta indifferenza. Da allora i cani scomparsi sono di gran lunga aumentati ed è per questo che cerco di portare alla luce da troppo tempo. Oggi a pochi giorni da Natale faccio un appello a tutti voi, aiutateci a ritrovare i nostri cani e soprattutto a fermare questa realtà o a quantomeno a contrastarla”.