Ancora problemi tecnici sui dati, nella Asl Roma 4 136 nuovi positivi. Sono 854 le persone in isolamento domiciliare

La Asl Roma4, così come tantissime altre aziende in Italia, sta cercando di porre rimedio alla problematica legata al raccoglimento di dati per aggiornare la situazione da coronavirus sul territorio. Fatale in questo caso l’incendio avvenuto in Francia, un danno arrecato in uno dei data center più grandi in Europa che ha mandato centinaia di siti in down. Le uniche info sono quelle relative ai nuovi contagi sul territorio, 136, alle persone in isolamento domiciliare, 854, ai tamponi rapidi nelle ultime 24 h, 702 e a quelli molecolari, 192.

Intanto prosegue la campagna vaccinale nel Lazio. “Nuovo record nel Lazio nella giornata di ieri, sono state 21.086 le somministrazioni e sono 602 mila le vaccinazioni totali. Un impegno straordinario di tutto il sistema, stiamo correndo ma abbiamo bisogno di certezze nelle consegne dei vaccini”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.