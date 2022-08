Ancora furti in centro, i commercianti esasperati: “Prima o poi qualcuno si farà male”

L'ultimo caso è quello di un locale, il "Liberty Coffee Break", in corso Centocelle. Lo "schema" è sempre lo stesso: vetro rotto e il ladro che porta via tutto quello che può, soldi in cassa compresi

Una vera e propria escalation di episodi che sta portando all’esasperazione i commercianti. E’ quella legata alla serie infinita di furti in centro, ma anche sul lungomare e nella parte più a nord della città. L’ultimo caso è quello di un locale, il “Liberty Coffee Break”, in corso Centocelle. Lo “schema” è sempre lo stesso: vetro rotto e il ladro che porta via tutto quello che può, soldi in cassa compresi. “Non ne possiamo più afferma Massimiliano Zeno, il titolare – siamo scoraggiati. Soluzioni? Sembra non ce ne siano. Per noi è veramente frustrante dopo tutti i sacrifici che facciamo”. Il record tutt’altro che positivo dei furti subiti lo detiene Andrea Palmieri, proprietario del “Red Carpet”, una pizzeria del Ghetto: “Qui qualcuno prima o poi si fa male, per questo è fondamentale che le istituzioni e le forze dell’ordine battano un colpo. Serve un deterrente, un qualcosa che fermi questa escalation. Per noi la misura è colma”.