Ancora “fenomeni” a spasso: positivo al Covid viola la quarantena per fare la spesa

Nel corso di servizi mirati al rispetto delle limitazioni imposte per l’emergenza COVID-19, i Carabinieri della Stazione di Manziana hanno denunciato a piede libero per violazione della misura della quarantena, un uomo del posto, risultato positivo al virus, contratto settimane fa in una palestra di Manziana. Al termine delle verifiche specifiche, i Carabinieri hanno accertato che il predetto, nonostante l’obbligo di quarantena, era uscito dalla sua abitazione per andare a fare la spesa in un vicino negozio di generi alimentari.