“Ancora allarmi bomba nelle scuole, ma niente evacuazione degli edifici”

“Dopo quanto accaduto ieri, una nuova ondata di email contenente minacce di attentati sta giungendo a numerosi istituti scolastici in tutta Italia, compresa la nostra città. Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale stanno effettuando nuovamente i sopralluoghi in ogni plesso scolastico per accertarsi che non ci siano pericoli.

Sulla base delle indicazioni fornite dalle autorità competenti, anche alla luce di quanto comunicato da Palazzo Chigi, al momento non è prevista l’evacuazione degli edifici scolastici. Restiamo in stretto contatto con le Forze dell’Ordine e continueremo a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, fornendo tempestivamente ogni aggiornamento.