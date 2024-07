Scadrà il prossimo 25 luglio la manifestazione di interesse per il nuovo management di Civitavecchia Servizi Pubblici. Alle 12 sono attese le domande con riportanti la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L.”. Poi il sindaco Marco Piendibene si riserverà la possibilità di fare dei brevi colloqui conoscitivi con i candidati. Che sono attesi in numero abbastanza consistente, sebbene per qualcuno alcune scelte sarebbero già state fatte o comunque almeno sondate.

Da questo punto di vista c’è chi, come il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Massimiliano Grasso, che avanza già delle critiche all’avviso pubblico: “Non è richiesta la laurea e neppure delle comprovate esperienze al vertice di società pubbliche o private. Perché incredibilmente, questo è l’unico requisito richiesto:…comprovata esperienza tecnico-amministrativa in società pubbliche e/o private, Enti pubblici e/o privati anche con ruoli di presidente, amministratore delegato e/o direttore generale, o vice direttore generale o comprovata attività professionale continuativa presso società pubbliche e/o private, Enti pubblici e/o privati. Praticamente chiunque svolga una attività professionale continuativa presso qualsiasi azienda”.

Staremo a vedere se ci saranno solo indicazioni politiche nel nuovo consiglio di amministrazione, a discapito delle competenze e dell’esperienza in gestione e amministrazione della cosa pubblica, oppure se la nuova governance della partecipata sarà, almeno sulla carta, affidata all’usato sicuro.