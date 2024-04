Ancora 24h per il candidato sindaco della destra: Durigon verso il sostegno a Grasso

Rumors che arrivano dalla Capitale riportano che una parte della Lega romana, a quanto pare quella che fa riferimento a Claudio Durigon, starebbe per "cedere" al sostegno per l'editore/addetto stampa dell'Autorità di sistema portuale, tanto da fare delle pressioni per chiudere l'accordo. Cosa diversa invece, almeno a parole, sul fronte locale, dove la Lega sostiene ancora l'attuale sindaco Ernesto Tedesco

Fumata grigia nell’incontro a 4 fra il presidente del provinciale di Fratelli d’Italia, il senatore Marco Silvestroni, la consigliera regionale Emanuela Mari, il candidato a sindaco della componente Angelilli, Massimiliano Grasso e il coordinatore di FdI locale Paolo Iarlori. Nessuna decisione è stata ancora presa e il gruppo si è dato appuntamento a fra 24 ore per l’aggiornamento e, forse, la scelta definitiva. Rumors che arrivano sempre dalla Capitale però riportano che una parte della Lega romana, a quanto pare quella che fa riferimento a Claudio Durigon, starebbe per “cedere” al sostegno per l’editore/addetto stampa dell’Autorità di sistema portuale, tanto da fare delle pressioni per chiudere l’accordo. Cosa diversa invece, almeno a parole, sul fronte locale, dove la Lega sostiene ancora l’attuale sindaco Ernesto Tedesco.