Ad Ancona brilla una stella di Civitavecchia. È quella di Filippo Sargolini, giovane promessa del padel che si è aggiudicato il torneo FIP Promises nella categoria Under 12, portando a casa un successo di prestigio al termine di una competizione internazionale affrontata da protagonista assoluto.

Dal 5 all’8 novembre, la città marchigiana si è trasformata in uno dei punti di riferimento del padel giovanile internazionale, ospitando al Bola Padel Next il FIP Promises Ancona 2026, appuntamento del circuito promosso dalla Federazione internazionale di padel e riservato alle nuove generazioni di atleti. Quattro giornate intense, caratterizzate da incontri combattuti, entusiasmo e tanta voglia di emergere, con giovani giocatori e giocatrici impegnati nelle categorie Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18.

Tra i protagonisti della manifestazione, appunto, Filippo Sargolini, civitavecchiese doc, che ha confermato tutto il proprio valore in coppia con Andrea Maggi. Il loro cammino nel tabellone è stato praticamente perfetto: nessun set lasciato per strada e una dimostrazione di solidità che li ha accompagnati fino alla conquista del titolo.

Inseriti nel gruppo B, Sargolini e Maggi hanno iniziato il torneo superando la coppia composta da Gian Marco Di Ruggiero e Diego Barile, per poi imporsi anche contro Leonardo Lacroce e Pietro Politi. Il percorso è proseguito con il passaggio in semifinale, arrivato dopo il ritiro degli avversari. Una sfida che, fino al momento dell’interruzione, aveva comunque mostrato un confronto equilibrato contro il duo formato da Joaquin Lencina e Quique Sedze Alda, atleti inseriti nella top ten del ranking.

L’ultimo atto ha riservato la soddisfazione più grande. In finale, Sargolini e Maggi hanno affrontato Matias Giovanni Giacomini e Giulio Scassini, imponendosi con il punteggio di 6-4, 6-3 e mettendo così il sigillo su una vittoria meritata, costruita attraverso prestazioni convincenti e continuità di rendimento.

Per il giovane atleta si tratta di un risultato importante, che assume un significato particolare anche per il legame con il Club 88 e con una famiglia che ha già scritto pagine significative nel padel. Filippo segue infatti le orme dei cugini Matteo e Lorenzo, già protagonisti negli ultimi anni a livello nazionale e internazionale. Una sorta di dinastia sportiva che continua a crescere e a trovare nuovi interpreti, con il giovane civitavecchiese pronto a ritagliarsi il proprio spazio.

Grande la soddisfazione in casa Club 88, realtà che continua a investire nella formazione e nello sviluppo della propria scuola padel, raccogliendo risultati e confermando la capacità di far emergere nuovi talenti.

Un percorso di crescita che proseguirà anche attraverso il potenziamento dello staff tecnico. Dalla prossima settimana, infatti, ai maestri Mattia Catarinacci e Fabio Lofiego si aggiungerà anche Tommaso Evangelisti, ampliando così il gruppo di lavoro dedicato alla formazione degli atleti.

La vittoria di Ancona rappresenta dunque un’altra bella pagina per il padel civitavecchiese e per il Club 88. Con Filippo Sargolini che, dopo aver conquistato il torneo Under 12, si candida a essere uno dei nomi da seguire nel futuro di questa disciplina.